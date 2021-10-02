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لإجبار "تويتر" على إعادة حسابه...ترامب يلجأ إلى القضاء

Lebanon 24
02-10-2021 | 13:30
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طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من قاض اتحادي في فلوريدا، يوم الجمعة، مطالبة تويتر بإعادة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بعد أن حذفته الشركة في كانون الثاني، بسبب ما وصفته بمخاوف من التحريض على العنف.

وقدم ترامب التماسا ضد تويتر قائلا إن أعضاء في الكونغرس"أجبروا" شركة  على تعليق حسابه.

وكانت تويتر ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي قد حجبت حسابات ترامب بعدما هاجم حشد من أنصاره مبنى الكونغرس (الكابيتول) في أعمال شغب دامية يوم السادس من كانون الثاني 2021.
 
ووقع الهجوم بعد كلمة لترامب كرر من خلالها ادعاء بأن خسارته في الانتخابات التي جرت في نشرين الثاني كانت بسبب تزوير واسع النطاق؛ وهي اتهامات دحضتها محاكم عديدة ومسؤولو الانتخابات في بعض الولايات.

وقال محامو ترامب في الالتماس إن تويتر تحظى "بقدر من السلطة والتحكم في الخطاب السياسي في هذا البلد بشكل لا حدود له ولا مثيل ويعد خطرًا كبيرًا على النقاش الديمقراطي المفتوح".
 
من جانبها، امتنعت شركة تويتر عن التعليق على هذا الالتماس الذي تقدم به ترامب، وفق ما نقلت رويترز.
المصدر: سكاي نيوز
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