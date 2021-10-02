عربي-دولي

ساركوزي في أول ظهور له بعد صدور الحكم بسجنه (صور)

Lebanon 24
02-10-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-870452-637687867856519892.jpg
Doc-P-870452-637687867856519892.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهر الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي صباح اليوم السبت في إحدى مكتبات باريس في أول ظهور له بعد الحكم الصادر بحقه بالسجن عاما.

وحضر ساركوزي لإمضاء الكتاب الجديد  الذي اصدره (promenade) (نزهة)، وفي تصريحه الأول قال" إن الجماهير ليست ساذجة وتفهم جيدا الذي جرى" في اشارة إلى ما وصفه سابقا بأنه ضحية اللاعدالة.

وأصدرت محكمة في باريس، الخميس، حكما بالسجن لمدة عام على الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2012.

من جهته قال ساركوزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب صدور الحكم: "أطلب فقط أن يكون القانون المطبق علي مثل أي مواطن آخر.. أناشد المحكمة تطبيق العدالة. وسوف أسلك هذا الطريق حتى نهايته"، واعترض محاموه عالحكم وقدمو استئنافا في المحكمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:34 | 2021-10-03
06:30 | 2021-10-03
06:00 | 2021-10-03
05:40 | 2021-10-03
05:30 | 2021-10-03
05:00 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website