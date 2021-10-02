عربي-دولي

إسرائيل تخطط لإزالة تركيا من القائمة الحمراء الخاصة بـ"كورونا"

Lebanon 24
02-10-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-870458-637687876464691619.jpg
Doc-P-870458-637687876464691619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنوي وزارة الصحة الإسرائيلية رفع توصية للحكومة بإزالة تركيا وبلغاريا والبرازيل من قائمة البلدان "الحمراء" ذات معدلات الإصابة العالية بوباء كورونا، بدءا من الأسبوع المقبل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ذلك يعني أنه لن يكون هناك المزيد من البلدان المحددة باللون الأحمر، التي يمنع الإسرائيليون من السفر إليها.

ويتوجب حاليا على أي شخص يسافر إلى البلدان في القائمة الحمراء الحصول على تصريح خاص أو تلقي غرامة قدرها 5000 شاقل (حوالي 1550 دولارا) وعند العودة إلى إسرائيل من دولة مصنفة "صفراء" منخفضة الخطورة يجب على أولئك الذين لديهم "جواز سفر أخضر" ينص على أنهم تعافوا من كورونا في إسرائيل أو تم تطعيمهم بالكامل ضد الوباء عزلهم لمدة 24 ساعة فقط، أو حتى يتم استلام نتيجة اختبار سلبية.

وتشمل البلدان الصفراء ذات معدلات الإصابة المنخفضة النمسا وأوروغواي والبحرين وهونغ كونغ وتايوان والغابون ونيوزيلندا والصين وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك وقبرص.

ويتوجب على المسافرين القادمين من البلدان البرتقالية الذين تم تطعيمهم بجرعتين أو تعافوا من الوباء في ظل ظروف معينة الدخول في فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مع خيار تقصير العزل بنتيجة اختبار سلبية في اليوم السابع.

وتعفي إجراءات وزارة الصحة والحكومة الإسرائيلية الحجر الصحي للأشخاص العائدين من البلدان "البرتقالية"، بما في ذلك أولئك الذين تلقوا جرعة معززة مع الجرعات الثلاث التي تم تلقيها في إسرائيل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:34 | 2021-10-03
06:30 | 2021-10-03
06:00 | 2021-10-03
05:40 | 2021-10-03
05:30 | 2021-10-03
05:00 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website