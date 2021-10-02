28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إسرائيل تخطط لإزالة تركيا من القائمة الحمراء الخاصة بـ"كورونا"
Lebanon 24
02-10-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنوي وزارة الصحة الإسرائيلية رفع توصية للحكومة بإزالة تركيا وبلغاريا والبرازيل من قائمة البلدان "الحمراء" ذات معدلات الإصابة العالية بوباء كورونا، بدءا من الأسبوع المقبل.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ذلك يعني أنه لن يكون هناك المزيد من البلدان المحددة باللون الأحمر، التي يمنع الإسرائيليون من السفر إليها.
ويتوجب حاليا على أي شخص يسافر إلى البلدان في القائمة الحمراء الحصول على تصريح خاص أو تلقي غرامة قدرها 5000 شاقل (حوالي 1550 دولارا) وعند العودة إلى إسرائيل من دولة مصنفة "صفراء" منخفضة الخطورة يجب على أولئك الذين لديهم "جواز سفر أخضر" ينص على أنهم تعافوا من كورونا في إسرائيل أو تم تطعيمهم بالكامل ضد الوباء عزلهم لمدة 24 ساعة فقط، أو حتى يتم استلام نتيجة اختبار سلبية.
وتشمل البلدان الصفراء ذات معدلات الإصابة المنخفضة النمسا وأوروغواي والبحرين وهونغ كونغ وتايوان والغابون ونيوزيلندا والصين وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك وقبرص.
ويتوجب على المسافرين القادمين من البلدان البرتقالية الذين تم تطعيمهم بجرعتين أو تعافوا من الوباء في ظل ظروف معينة الدخول في فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مع خيار تقصير العزل بنتيجة اختبار سلبية في اليوم السابع.
وتعفي إجراءات وزارة الصحة والحكومة الإسرائيلية الحجر الصحي للأشخاص العائدين من البلدان "البرتقالية"، بما في ذلك أولئك الذين تلقوا جرعة معززة مع الجرعات الثلاث التي تم تلقيها في إسرائيل.
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة عن الكهرباء في لبنان.. هذا ما حصل مؤخراً
Lebanon 24
مفاجأة عن الكهرباء في لبنان.. هذا ما حصل مؤخراً
13:00 | 2021-10-02
02/10/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب في مطار بيروت.. ماذا جرى؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب في مطار بيروت.. ماذا جرى؟ (فيديو)
13:00 | 2021-10-02
02/10/2021 01:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على مواليد 3 أبراج انتظار عام 2022 ليشعروا بالانفراج.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
على مواليد 3 أبراج انتظار عام 2022 ليشعروا بالانفراج.. هل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-10-02
02/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
Lebanon 24
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
04:00 | 2021-10-03
03/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:34 | 2021-10-03
إعصار شاهين.. وفاة طفل في تجمعات مائية بمسقط
06:30 | 2021-10-03
"سنربطك بسيارة ونقتلك".. مسلحو طالبان يبحثون عن القضاة الذين سجنوهم
06:00 | 2021-10-03
الشرطة الفرنسية تعتقل طالبا خطط لارتكاب جريمة قتل جماعي في مسجد ومدرسة ثانوية
05:40 | 2021-10-03
لليوم الثاني.. طائرات حربية صينية تحلق باتجاه تايوان والأخيرة تحتج
05:30 | 2021-10-03
إيران: لا نريد أن تتحول أذربيجان ساحة لإسرائيل
05:00 | 2021-10-03
عباس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يدفعنا نحو خيارات أخرى
فيديو
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
03/10/2021 13:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 13:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-02
03/10/2021 13:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact