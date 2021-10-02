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عربي-دولي
درويش تابع ملف الناجحين بدورة خفراء الجمارك
Lebanon 24
02-10-2021
|
09:38
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استقبل عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش في مكتبه في جبل محسن- طرابلس، أعضاء لجنة متابعة الناجحين بدورة خفراء الجمارك عبد العزيز رستم وباهي صابونة، واللذين طالباه بمتابعة ملفهم والسعي لتعيين عضو المجلس الاعلى للجمارك في المركز الشاغر، الامر الذي يعوق ويعطل التوقيع على التحاقهم.
وأشار درويش خلال اللقاء الى "متابعة هذا الملف مع الوزراء المعنيين في الحكومة الجديدة، والسعي لتحريك الملف الخاص بهم وتعيين عضو مجلس أعلى للجمارك"، ولفت الى "أحقية الشباب في تحديد مسار مستقبلهم وعدم المماطلة اكثر في هذا الملف العالق، وصولا الى توقيع القرار الذي يحدد مصير أكثر من 500 شاب ناجح".
وأكد درويش أنه "من واجبنا كنواب عن طرابلس وكل لبنان، أن نسعى للتخفيف عن المواطنين، وخصوصا الجيل الشاب الذي يعد عصب الحياة، وتوخي استمرارية العجلة الاقتصادية في البلاد، إضافة الى السعي لمتابعة مسار توقيع الملف والتحاق الدفعة الثانية من الشباب الناجحين من الخفراء المتمرنين".
من جهته، تحدث رستم باسم اللجنة وقال: "توجهنا كأبناء طرابلس الى سعادة النائب علي درويش لايصال صوتنا لدولة الرئيس والخروج بمرسوم من وزارة المالية لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وقد أكد سعادته متابعة هذا الموضوع".
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