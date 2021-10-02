عربي-دولي

"طالبان" تستدعي مترجمين عملوا مع هولندا وتتوعد بالقصاص من أقربائهم

Lebanon 24
02-10-2021 | 15:30
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وجهت حركة "طالبان" استدعاءات لمترجمين عملوا لصالح هولندا للمثول أمام المحكمة، وتوعدت بالاقتصاص من أقربائهم في حال عدم الحضور.

ووفقاً لما ذكرته قناة "أن أو أس" الهولندية، أمس الجمعة، فإن "طالبان" وجهت رسالة إلى المترجمين، الذين اختبؤوا، وبحسب الرسالة فإن أفراد عائلاتهم سيتحملون المسؤولية في حال عدم مثولهم أمام المحكمة "من أجل إنزال العقاب الشديد بهم كي يتعلم الخونة الآخرون درسا".

وأضافت القناة أن الشخص الذي تلقى الرسالة كان يعمل في وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" في أفغانستان، وهو متهم بتلقي "أموال ممنوعة ومخزية" من أجانب.

وجاء في رسالة أخرى تلقاها مترجم اتهمته "طالبان" بالمسؤولية عن مقتل بعض عناصرها: "سوف ننتقم، وإذا لم نتمكن من الإمساك بك سنقوم بتسوية الحساب مع أقربائك".

وذكرت قناة "أن أو أس" أن جميع المؤشرات تظهر أن الرسائل التي تحمل أختاما رسمية قد أرسلتها "طالبان".
وقالت القناة إنها اتصلت بنحو 10 مترجمين أو أشخاص سبق وأن عملوا مع الهولنديين، حيث أعرب الجميع عن أن وضعهم يزداد صعوبة.

وكانت الحركة أعلنت بعد توليها السلطة مباشرة عفوا شاملا عن مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة والمسؤولين العسكريين.

ودعت "طالبان" في حزيران الماضي، المترجمين الذين عملوا مع القوات الأجنبية إلى التوبة، لكنها طلبت منهم البقاء في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية، مؤكدة أنهم لن يتعرضوا للأذى.
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