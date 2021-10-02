عربي-دولي

إيران تكشف عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي

Lebanon 24
02-10-2021 | 16:59
A-
A+
Doc-P-870472-637687905930121960.jpg
Doc-P-870472-637687905930121960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد صباحي فرد، اليوم السبت، عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي.

وأوضح العميد صباحي أن منظومة "هرمز" الرادارية صممت لرصد الأهداف على المدى المتوسط ويمكنها استحصال معلومات عن الأهداف وسرعتها وبعدها من النقاط الحساسة، ونقل هذه المعلومات لمركز قيادة صواريخ الدفاع الجوي.

وووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فإن المنظومة الثانية وهي "شمس" لمحاكاة الأنظمة الاستراتيجية بعيدة المدى للدفاع الجوي، بإمكانها محاكاة ظروف الدفاع الجوي وأنظمة المضادات الجوية التي تستهدف الصواريخ الباليستية ومجموعة كبيرة من الأهداف، ويمكن من خلالها وضع خطط حديثة وسيناريوهات قتالية لمواجهة الهجمات الجوية، وتم تصنيع هذه المنظومة بالاعتماد على الطاقات الداخلية، وهي منظومة إيرانية بالكامل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:34 | 2021-10-03
06:30 | 2021-10-03
06:00 | 2021-10-03
05:40 | 2021-10-03
05:30 | 2021-10-03
05:00 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website