عربي-دولي

الأمم المتحدة تعلن مقتل أحد عناصرها بانفجار في مالي

Lebanon 24
02-10-2021 | 13:43
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قُتل عنصر من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وأُصيب 3 آخرون بجروح بالغة جراء انفجار عبوة ناسفة قرب تساليت في شمال شرقي البلاد، وفق ما أعلنت مينوسما.

وأعلنت مينوسما في بيان عن سقوط "قتيل و3 مصابين بجروح بالغة بعد أن أصيبت إحدى فرقنا بعبوة ناسفة قرب تساليت" قرب الحدود الجزائرية.

خطر دائم
ونقل البيان عن قائد البعثة القاسم وان قوله "هذا الحادث تذكير محزن بالخطر الدائم الذي يحيط بقوات حفظ السلام والتضحيات التي بذلت من أجل السلام في مالي".

ولفت إلى أن "هجوم اليوم الجبان يعزز تصميم مينوسما على دعم مالي وشعبها في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وقُتل أربعة جنود تشاديين من قوات حفظ السلام في نيسان/أبريل في هجوم إرهابي على معسكرهم في أغلهوك بشمال شرقي مالي أيضا.

وتعد مينوسما المنتشرة في مالي منذ عام 2013، أكثر بعثة سلام أممية تشهد سقوط ضحايا من عناصرها، حيث قُتل 145 عنصر منها في أعمال عدائية حتى 31 آب، وفق تعداد للأمم المتحدة.
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