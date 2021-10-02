الإعصار شاهين يقترب من عمان ورفع حالة التأهب

وعززت هيئة تنظيم الاتصالات خطط الطوارئ لمواجهة الأضرار المحتملة التي قد تصيب شبكاتِ الاتصالات جراء الحالة المدارية ‎شاهين، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه "نظرا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة والتنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وحرصا على سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص، فقد تقرر أن يكون يوما الأحد والاثنين بتاريخ 3 و 4 تشرين الأول 2021 إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى".وأضافت: "يجوز لأصحاب الأعمال بالنسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص تشغيلهم في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة العمل خلال هذه الإجازة، مع مراعاة التقيد بالاحترازات اللازمة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية على أن يتم تعويضهم عن تلك الفترة".وفي الإمارات، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يوم السبت، إن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد مع الحالة المدارية القادمة.وذكرت الهيئة، أن ما سيتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثير الحالة المدارية "شاهين" على مناطق الدولة.وأضافت الهيئة، أن الجهات المعنية وبالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد قامت بمتابعة الحالة المدارية وتحركاتها ومدى تأثيرها على مناطق الدولة، ووفق المعلومات الصادرة من المركز، فإن الحالة المدارية "شاهين" في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولىوأردفت الهيئة أنه من المتوقع حسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة اعتباراً من الأحد الموافق 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء 5 تشرين الأول.ومن جانبه، ذكر المركز الوطني للأرصاد في السعودية بتغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "لا تأثير مباشر لشاهين على المملكة والمتوقع تكّون منخفض جوي الاثنين المقبل يتسبب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض، وتمتد الى مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة".