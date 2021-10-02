عربي-دولي

الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور

Lebanon 24
02-10-2021 | 14:23
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم السبت، عن استدعاء سفيرها لدى فرنسا للتشاور، من دون ذكر تفاصيل عن سبب هذه الخطوة.

ونقلت وكالة الأنبار الجزائرية عن الرئاسة إن بيانا بهذا الشأن سيصدر في وقت لاحق.

وكانت الجزائر قد أعلنت، يوم الخميس، أنها استدعت السفير الفرنسي بعد قرار باريس خفض عدد تأشيرات الدخول المتاحة لمواطني دول المغرب العربي.

ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية هذا الإجراء بأنه قرار أحادي من جانب الحكومة الفرنسية، وفقا لرويترز.

وأبلغ الأمين للخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي أن القرار الأحادي من الجانب الفرنسي، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.

وتابع الأمين العام أن هذا القرار الذي تم اتخاذه دون التشاور مع الطرف الجزائري "يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان".

وقررت فرنسا، الثلاثاء، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني 3 دول عربية، هي المغرب والجزائر وتونس.
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