عربي-دولي

إيران: لم نشكل أبدا أي تهديد لدول جوارنا

Lebanon 24
02-10-2021 | 15:05
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اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن إيران لم تمثل على الإطلاق أي تهديد بالنسبة إلى دول جوارها، مشددا على أن جميع المشاكل بينها ستحل عبر التعاون.

وقال شمخاني، في تغريدة نشرها اليوم السبت: "إيران الكبرى والمقتدرة لطالما كانت تنشد الخير لجيرانها، ولم تشكل أي تهديد لهم مطلقا".

وأضاف شمخاني: "ستحل جميع الخلافات عبر التعاون والتعاطف بين جميع بلدان المنطقة. أي تأثير أجنبي لا طائل منه إلا الأذى والتفرقة، وندعو جيراننا إلى اليقظة في هذا الصدد والابتعاد عنهم".

وأكدت حكومة الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، مرارا أن إيران ستعطي الأولوية في سياساتها الخارجية للعلاقات مع دول الجوار، وشددت على ضرورة حل كل المشاكل وضمان أمن المنطقة دون أي تدخل خارجية، مطالبة في هذا السياق بانسحاب القوات الأمريكية.
 
 
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