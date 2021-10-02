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البنتاغون: نسعى لتعويض ضحايا الغارة الأميركية على كابل

Lebanon 24
02-10-2021 | 15:24
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قال مايك هوارد المتحدث باسم البنتاغون إن الجيش الأميركي يبحث "بنشاط" عن سبل للاتصال بأقارب المدنيين الأفغان الذين قتلوا في الضربة الجوية على كابل، للتعبير عن التعازي ودفع تعويضات.

وأوضح في حديثه مع الصحفيين أن "وزارة الدفاع، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات الأميركية الأخرى، تدرس بنشاط خيارات مختلفة لإنشاء خط اتصال مباشر مع الأقارب الباقين على قيد الحياة"، مشيراً إلى أن العملية معقدة بسبب غياب العسكريين أو الدبلوماسيين الأميركيين في أفغانستان.

ولفت إلى أن السلطات الأميركية ستحدد الطريقة الأنسب لتقديم التعازي، وما يصاحبها من دفع التعويضات اللازمة.

يذكر أن عائلة أحمدي الأفغانية خسرت عشرة من أفرادها، منهم ستة أطفال، جراء الضربة التي استهدفت سيارة موظف إغاثي متعاون مع شركة إغاثية أمريكية خاصة لدى عودته إلى منزله، بسبب خلوص العسكريين الأميركيين إلى استنتاج خاطئ مفاده أن السيارة تعود لعنصر في تنظيم "داعش".

وأعترف البنتاغون لاحقا بأن غارته كانت "خطأ مأساويا" ولم تكن لدى أي من الضحايا علاقة مع "داعش".
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