49 بالمئة يعارضون أداءه.. هل شعبية بايدن في خطر؟

نشرت قناة "العربية" تقريراً تحت عنوان: "تدهور حاد في شعبية بايدن.. 49% يعارضون أداءه"، جاء فيه:

أظهرت تحليلات جديدة أنّ شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن قد تراجعت في الولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر على تسلمه الحكم.





وفي التفاصيل، أظهر آخر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشييتد برس بالتعاون مع مركز "نورك" للأبحاث، أن 50 في المائة فقط من الأميركيين يوافقون على أداء بايدن، مقابل 49 في المائة من الذين يعارضون أداءه في البيت الأبيض.



تراجع كبير في شعبيته وأتى هذا التراجع إثر سلسلة من القرارات الخارجية، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية التي يواجهها حالياً في الكونغرس، وفق ما جاء في تقرير "العربية".وفي التفاصيل، أظهر آخر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشييتد برس بالتعاون مع مركز "نورك" للأبحاث، أن 50 في المائة فقط من الأميركيين يوافقون على أداء بايدن، مقابل 49 في المائة من الذين يعارضون أداءه في البيت الأبيض.

وتظهر هذه الأرقام تراجعاً كبيراً في شعبيته مقارنة بشهري تموز حين دعمه 59 في المائة من الأميركيين، وآب حين دعمه 54 في المائة من الأميركيين.



وتأتي تلك النسب في وقت يعاني فيه الحزب الديمقراطي من انقسامات حادة عرقلت خطط الرئيس الأميركي، وجمدت وعوده الانتخابية.



زيارة استثنائية

وكان بايدن زار أمس الجمعة، الكونغرس لتحفيز المفاوضات بين نواب الحزب الديمقراطي وحثهم على تجاوز خلافاتهم حول خطتيه الاقتصاديتين.



وقال للصحافيين بعد اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين المنقسمين بشدة بشأن خطته التي يقول إنها ستدعم الطبقة الوسطى "أقول لكم، سننجز ذلك".



كما أضاف: "لا يهم متى، لا يهم ما إذا كان ذلك في غضون 6 دقائق أو 6 أيام أو 6 أسابيع، سننجز الخطة".



يذكر أن هذه الزيارة الرئاسية غير المعتادة إلى مبنى الكونغرس جاءت بعد زيارات لقادة الحزب إلى البيت الأبيض مع سعي بايدن لإقرار خطتيه الطموحتين للإنفاق.