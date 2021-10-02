عربي-دولي

نتنياهو يتهم بينيت بالاعتماد على "الإخوان المسلمين"

Lebanon 24
02-10-2021 | 16:22
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اتهم رئيس وزراء إسرائيل السابق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الراهن، نافتالي بينيت، بالاعتماد على "الإخوان المسلمين" إثر تعرض عناصر شرطة للضرب في بلدة كفر قاسم.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها مساء السبت على حسابه في "تويتر": "أدين بشدة الاعتداء على الشرطة في كفر قاسم".

وأضاف: "مع اعتماد حكومة بينيت على منصور عباس (رئيس القائمة العربية الموحدة) والإخوان المسلمين، يرفع المجرمون في الوسط العربي رؤوسهم ويتجرؤون على ضرب ضباط شرطتنا. هذا تجاوز للخط الأحمر لا يجب أن يمر مرور الكرام".

وتابع  نتنياهو: "يجب استنفاد الصرامة الكاملة للقانون بحق أي شخص متورط في هذا العمل الإجرامي للعنف".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرض 3 من ضباطها للضرب في كفر قاسم الواقعة داخل الخط الأخضر شمال إسرائيل، بعد مواجهات مع عناصر أمنية من فلسطينيي الداخل (عرب 48).

وأصيب شرطيان ومتطوع بجروح في هذا الاعتداء، ويعتقد أن المعتدين حراس يتبعون للبلدية.

واندلعت المواجهات عندما حاولت قوة من الشرطة اقتحام مبنى بلدية كفر قاسم، وهو ما رفضته قوة أمنية محلية مسؤولة من قبل البلدية عن التصدي للعنف في المدينة وتنفيذ دوريات أمنية.
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