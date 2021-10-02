عربي-دولي

ملك الأردن يوجه بمنح عفو خاص عن المدانين في قضايا "إطالة اللسان"

Lebanon 24
02-10-2021 | 16:32
A-
A+
Doc-P-870539-637688144951650793.jpg
Doc-P-870539-637688144951650793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالسير في إجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في القضايا المتعلقة بـ "إطالة اللسان".

وقال الديوان الملكي في تغريدة على "تويتر"، إن الملك عبد الله الثاني "وجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية".

وأوضح الديوان الملكي أن الحديث هنا يدور عن "القضايا التي صدر فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا".

بدورها، أشارت قناة "المملكة" الأردنية إلى أن المادة المذكورة من قانون العقوبات تقضي، بالحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل من "ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك".

وينطبق ذلك أيضا على ما يمس "ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة".

كما تقضي المادة 195 بالعقوبة ذاتها لكل من "أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:34 | 2021-10-03
06:30 | 2021-10-03
06:00 | 2021-10-03
05:40 | 2021-10-03
05:30 | 2021-10-03
05:00 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website