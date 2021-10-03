عربي-دولي

بعد تقرير صادم عن "اعتداءات جنسية".. الكونغو تطالب الصحة العالمية بـ"الشفافية"

Lebanon 24
03-10-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-870543-637688152726654609.jpg
Doc-P-870543-637688152726654609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يريد رئيس الكونغو الديموقراطية تعاونا "صريحا" في التحقيق المتعلق باتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي ارتكبها موظفون في منظمة الصحة العالمية أرسلوا لمحاربة فيروس إيبولا في بلده، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة.

وقال المتحدث باتريك مويايا في تصريحات للتلفزيون الرسمي، السبت، إن "الرئيس وجه نداء لتعاون صريح بين هيئاتنا الوطنية وتلك الدولية التي ستُكلّف توضيح هذه المسألة".

وتأتي الدعوة التي وجهها رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي بعد تقرير صادم الثلاثاء خلص إلى وجود "إخفاقات هيكلية واضحة"، وإهمال فردي" من جانب موظفي المنظمة التابعة للأمم المتحدة، بعد أن قالت عشرات النسوة للجنة تحقيق إنه عُرض عليهن العمل مقابل الجنس، أو تعرضن للاغتصاب.

ركز التقرير على اتهامات بحق موظفين محليين ودوليين نُشروا في هذا البلد لمكافحة موجة تفشي إيبولا بين 2018 و2020.

ويرسم التقرير المؤلف من 35 صفحة، صورة قاتمة ويلفت إلى "حجم عمليات الاستغلال الجنسي والانتهاكات المرتكبة في إطار الاستجابة للتفشي العاشر لوباء إيبولا، وساهم كل ذلك في الضعف المتزايد +للضحايا المفترضين+ اللواتي لم يقدّم لهن الدعم اللازم والمساعدة المطلوبة في مثل هذه التجارب المهينة".

وحددت اللجنة الخاصة 83 مشتبها بهم، بينهم 21 وظفتهم منظمة الصحة العالمية.

عبّر تشيسيكيدي عن "سخطه ... ودان هذه الأعمال المشينة ... (ولكن) في نفس الوقت حيا شجاعة" منظمة الصحة لإدانتها علنا الجرائم التي ارتكبها موظفوها، حسبما قال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديموقراطية في تصريحاتها، السبت.

بعد صدور التقرير تقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس باعتذار عن سلوك موظفي الهيئة الصحية وتعهد محاسبة المسؤولين.

وقال في مؤتمر صحفي "في المقام الأول أودّ أن أقول للضحايا إنّي آسف"، وأضاف "أنا آسف، آسف لما فرضه عليكن أشخاص وظّفتهم منظمة الصحة العالمية لخدمتكن وحمايتكن".

كما توعّد تيدروس المسؤولين عن هذه الارتكابات بـ"عواقب وخيمة" وقال "إنه يوم أسود لمنظمة لصحة العالمية".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:34 | 2021-10-03
06:30 | 2021-10-03
06:00 | 2021-10-03
05:40 | 2021-10-03
05:30 | 2021-10-03
05:00 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website