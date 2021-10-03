مقتل اثنين من عناصر طالبان بهجوم مسلح شرقي أفغانستان

قتل مسلحون اثنين من مقاتلي حركة طالبان ومدنيين اثنين في إطلاق نار، السبت، في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، حسبما قال مسؤول في طالبان.وذكر المسؤول الثقافي بولاية ننغرهار المجاورة محمد حنيف إن مدنيين آخرين أصيبا في الهجوم.ولم يعلن أحد مسؤوليته عن إطلاق النار، لكن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي يتمتع بوجود قوي في ننغرهار ويعتبر طالبان عدوا، أعلن في السابق عدة هجمات ضد الحركة، بما فيها عدة اغتيالات في جلال أباد.والقتيلان هما المتحدث السابق باسم وزارة الزراعة في ننغرهار سيد معروف سادات وابن عمه. وبين الجريحين نجل سادات.ومنذ استيلاء طالبان على أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي، ازدادت هجمات مقاتلي داعش ضدهم. وأثار هذا الارتفاع شبح صراع أوسع بين الجماعتين المتطرفتين.وقال متحدث باسم طالبان إن مقاتلي الحركة أغاروا، الجمعة، على مخبأ لداعش شمال كابل وقتلوا واعتقلوا عددا غير محدد من المسلحين.كما أدى نشاط داعش في ننغرهار إلى حملات قمع من قبل طالبان هناك.