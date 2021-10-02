عربي-دولي

لأول مرة.. البنتاغون يخطط لنشر عشرات المقاتلات من الجيل الخامس في أوروبا

Lebanon 24
02-10-2021 | 16:57
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها تخطط، لأول مرة، لنشر سرب من مقاتلات الشبح من الجيل الخامس "إف-35 أيه" في أوروبا.

وأعلن البنتاغون أمس الجمعة عن تفعيل السرب الـ495 من سلاح الجو الأميركي والذي من المقرر أن ينشر في قاعدة لاكينهيث الجوية في إنجلترا في غضون الأشهر القادمة، وهو يضم 27 مقاتلة ونحو 60 فردا.

وأكد قائد السرب، المقدم يان ماكلافلين، في بيان له أنه من المقرر أن تصل أولى المقاتلات إلى إنجلترا في ديسمبر القادم.

وتخطط الولايات المتحدة إجمالا لنشر سربين سيضمان 48 مقاتلة من طراز "إف-35" في لاكينهيث.

وكان عدد من الدول الأوروبية قد تسلم "إف-35"، بما فيها بريطانيا والنرويج وإيطاليا وهولندا والدنمارك، بالإضافة إلى إعلان سويسرا عن نيتها اقتناء هذه المقاتلة.

وقد صرح القائد الأعلى لقوات حلف الناتو، تود وولترز، في يونيو الماضي بأنه من المتوقع أن تكون لدى الولايات المتحدة وحلفائها 450 مقاتلة "إف-35" في أوروبا بحلول عام 2030
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