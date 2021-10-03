بعد قطع العلاقات مع المغرب.. كيف ستنقل الجزائر الغاز لإسبانيا؟

كتبت الحرة:





ولم يُحدّد المسؤول الإسباني، الذي التقى، الخميس، بالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ما إذا كان الإمداد سيكون عبر أنبوب المغرب (استمرار العمل به) أم عبر طرق نقل وأساليب أخرى.



ومن المقرر أن ينتهي العمل بالعقد الذي يربط الجزائر بالمغرب في 31 تشرين الاول الجاري.



ويتوجس الرأي العام الإسباني من فصل شتاء بارد هذه السنة، إذا ما تراجعت واردات البلاد من الغاز الجزائري، الذي يصل بتكلفة أقل من ذلك الذي يصلها من القارة الأميركية. تلقّى وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، تطمينات من الجزائر، بخصوص استمرار توريدها الغاز الطبيعي لبلاده، خلال زيارته الأخيرة التي أعقبت تقارير عن نية الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر الأنبوب الذي يمر على التراب المغربي.ولم يُحدّد المسؤول الإسباني، الذي التقى، الخميس، بالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ما إذا كان الإمداد سيكون عبر أنبوب المغرب (استمرار العمل به) أم عبر طرق نقل وأساليب أخرى.ومن المقرر أن ينتهي العمل بالعقد الذي يربط الجزائر بالمغرب في 31 تشرين الاول الجاري.ويتوجس الرأي العام الإسباني من فصل شتاء بارد هذه السنة، إذا ما تراجعت واردات البلاد من الغاز الجزائري، الذي يصل بتكلفة أقل من ذلك الذي يصلها من القارة الأميركية.



تاريخيا، لم تشمل الأزمات المتتالية بين المغرب والجزائر، هذا الأنبوب الذي دشن لأول مرة سنة 1996، لكن الحديث المتواتر عن إمكانية عدم تجديد العقد مع المغرب على خلفية قرار الجزائر قطع علاقاتها مع جارتها الغربية، أثار موجة من التعليقات، خصوصا من قبل وسائل إعلام إسبانية، شككت في إمكانية أن تستطيع الجزائر الوفاء بالتزماتاها إذا ما استغنت عن الأنبوب العابر للمغرب.



ويضخ خط الأنابيب هذا، التابع للشركة المغاربية الأوروبية، والذي يمتد على طول 1400 كلم، 12 مليارا من الأمتار المكعبة سنويا "تأخذ الرباط حصة تقدر بمليار متر مكعب ما يمثل 97 في المئة من احتياجاتها"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، عن الخبير الجيوسياسي، في منطقة المغرب العربي، جوزف بورتر.



الرجل، قال إن حظوظ تجديد الجزائر للعقد الذي يربطها بالمغرب "ضئيلة"، وهو ما يذهب إليه المحلل السياسي، بلقاسمي عثمان. سابقةتاريخيا، لم تشمل الأزمات المتتالية بين المغرب والجزائر، هذا الأنبوب الذي دشن لأول مرة سنة 1996، لكن الحديث المتواتر عن إمكانية عدم تجديد العقد مع المغرب على خلفية قرار الجزائر قطع علاقاتها مع جارتها الغربية، أثار موجة من التعليقات، خصوصا من قبل وسائل إعلام إسبانية، شككت في إمكانية أن تستطيع الجزائر الوفاء بالتزماتاها إذا ما استغنت عن الأنبوب العابر للمغرب.ويضخ خط الأنابيب هذا، التابع للشركة المغاربية الأوروبية، والذي يمتد على طول 1400 كلم، 12 مليارا من الأمتار المكعبة سنويا "تأخذ الرباط حصة تقدر بمليار متر مكعب ما يمثل 97 في المئة من احتياجاتها"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، عن الخبير الجيوسياسي، في منطقة المغرب العربي، جوزف بورتر.الرجل، قال إن حظوظ تجديد الجزائر للعقد الذي يربطها بالمغرب "ضئيلة"، وهو ما يذهب إليه المحلل السياسي، بلقاسمي عثمان.

وفي حديث لموقع "الحرة" قال عثمان إن الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر في ضخ الغاز عبر المغرب، بعد أن قطعت علاقاتها بها.



وأكد أن جميع المؤشرات تؤيد فكرة أن الجزائر ستعمل على إيجاد قنوات إضافية لضمان وفائها بالعقود التي تربطها "ليس بإسبانيا فقط، بل بالبرتغال أيضا" وفق قوله.



ونهاية أغسطس الماضي، أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا، ومنها نحو أوروبا، ستتم عبر أنبوب "ميدغاز" العابر للبحر المتوسط، وهو ما جعل المحلل الجزائري، يستبعد استمرار الخط العابر للمغرب.



أما عن طبيعة تلك القنوات، فيرى محمد جحنين، وهو مدير فرعي سابق بمؤسسة "سوناطراك" الحكومية، وهي أكبر شركة من نوعها في أفريقيا، تشرف على توريد الغاز داخل الجزائر، وخارجها، فيقول إن هناك إمكانيات أخرى قد تغني الجزائر عن خط الأنبوب الذي يمر عبر المغرب.



وأشار الرجل إلى أنبوب "ميدغاز" وهو خط أنابيب غاز طبيعي بين الجزائر وإسبانيا، افتتح في الأول اذار 2011.



ويبدأ خط الأنابيب هذا من حقل حاسي الرمل جنوبي الجزائر، ويمتد القسم الأول منه إلى ميناء بني صاف، شمال البلاد، بينما يبدأ القسم البحري من بني صاف إلى موقع الإنزال الأرضي في شاطئ ألمرية الإسباني، حيث يتصل مع خط أنابيب غاز ألمدينة.

وقال جحنين في اتصال مع موقع "الحرة" إن هذا الخط يحمل كميات معتبرة لإسبانيا إلى جانب خط الشركة المغاربية الأوروبية، مشيرا إلى أن رفع قدرته يجعل منه وسيلة رئيسية لإيصال الغاز لإسبانيا.



يُذكر أن شركة سوناطراك، أعلنت شهر يوليو الماضي، رفع قدرات خط "ميدغاز" لتفوق 10 مليارات متر مكعب سنويا بداية من الربع الأخير من السنة الجارية.



لذلك، يرى جحنين أن الجزائر من المؤكد أنها ستفي بالتزاماتها تجاه البرتغال وإسبانيا، وهما أكثر الزبائن حاجة لها في أوروبا، وفق قوله.



وأشار في السياق، إلى أن هناك إمكانية توصيل الغاز عن طريق بواخر الغاز المسال كذلك، والتي يمكن أن تشبع حاجيات إسبانيا المتبقية، وفق قوله، في حال لم يتمكن خط ميدغاز من ذلك.



لكن وزير الطاقة الجزائري أكد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن جميع إمدادات إسبانيا من الغاز الطبيعي الجزائري سيتم توفيرها عبر خط أنابيب الغاز "ميدغاز"، وأشار إلى مشروع التوسيع الأخير لطاقة خط الغاز هذا الذي يربط بين البلدين بشكل مباشر.