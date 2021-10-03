الجزائر: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية

أعلنت الجزائر رفضها أي تدخل في شؤونها الداخلية، وذلك بعد استدعاء سفيرها في باريس السبت.

وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن القرار جاء على خلفية “تصريحات منسوبة” إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق فرانس برس.كما قالت في بيان إنه “على خلفية التصريحات غير المكذبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضاً قاطعاً أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات”.