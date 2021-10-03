عربي-دولي

الشرطة الفرنسية تعتقل طالبا خطط لارتكاب جريمة قتل جماعي في مسجد ومدرسة ثانوية

Lebanon 24
03-10-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-870559-637688190020840740.jpg
Doc-P-870559-637688190020840740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية بأن قوات الأمن اعتقلت طالبا اعتزم إطلاق النار على عدد كبير من الأشخاص في مسجد ومدرسة ثانوية بإقليم سان-ماريتيم.

وأوضحت الصحيفة أن الطالب (19 سنة) أراد تنفيذ مخططه في 20 نيسان 2022، قبل أربعة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.  

وأشارت إلى أن الطالب معجب بشخصية الزعيم النازي أدولف هتلر، وقد خطط لارتكاب جريمة حتى ينتقم بطريقته الخاصة من التنمر الذي تعرض له في مؤسسته التعليمية.

كما نقلت الصحيفة عن الطالب قوله إنه أراد "إنجاز شيء أفضل من واقعة كولومباين"، وهي مذبحة وقعت بثانوية كولومباين الأمريكية في 20 نيسان 1999، وراح ضحيتها 12 طالبا ومعلما واحدا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:05 | 2021-10-03
13:53 | 2021-10-03
13:45 | 2021-10-03
13:40 | 2021-10-03
13:30 | 2021-10-03
12:58 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website