4 أشياء عن ميلانيا ترامب يكشفها كتاب جديد

تكشف المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب، ستيفاني غريشام، في كتابها الجديد الذي سيصدر (الثلاثاء) بعنوان «I'll Take Your Questions Now» أو (سآخذ أسئلتكم الآن)، 5 أشياء عن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.

وحسب الكتاب، فإنه على الرغم من تصدير ميلانيا أثناء ظهورها العام انطباعاً بأنها لا تهتم كثيراً بما يفكر فيه الإعلام والناس عنها، فإنها في الواقع كانت تقرأ بقلق شديد كل ما يُكتب في الصحافة عنها. وتقول غريشام «مثل زوجها وجميع أطفاله، قامت السيدة ترامب بفحص مقتطفاتها الصحفية مثل مهندس معماري خبير يركز على المخططات»، وفق ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

أيضاً كانت ميلانيا تصف إيفانكا ترامب بـ«الأميرة». وحسب الكتاب، كان هناك خلاف بين المرأتين ظل بعيداً عن أعين الجمهور، لكنه كان يظهر خلف الكواليس، وكان غالباً بسبب رغبة إيفانكا ترامب في أن تكون داخل دائرة الضوء في المناسبات العامة وفي الرحلات الرسمية الخارجية.

وتشير غريشام إلى أن ميلانيا أصبحت أكثر عدائية تجاه زوجها بعد الكشف عن علاقته بممثلة إباحية. وتؤكد غريشام أن السيدة الأولى السابقة طلبت بعد هذه الفضيحة، أن يرافقها في إطلالاتها العامة عسكري جذّاب لإثارة غضب زوجها.