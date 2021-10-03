"سنربطك بسيارة ونقتلك".. مسلحو طالبان يبحثون عن القضاة الذين سجنوهم

رغم وعدها بإصدار "عفو عام" بعد سيطرتها على البلاد، بدأت طالبان مطاردة المسؤولين في النظام السابق وكل من اشتغل مع القوات الأجنبية في البلاد.وينقل تقرير من "بيزنس إنسايدر" عن مصادر أن مقاتلي الحركة يفتشون البيوت بحثا عن المسؤولين الحكومين السابقين، وخاصة القضاة لدورهم في سجن عناصر الحركة في السابق، في مسعى للانتقام منهم.وينقل التقرير عن قاضي أفغاني عرفته باسم مستعار أنه يختبئ من مقاتلي الحركة ويضطر لتغيير مكان تواجده كل 24 ساعة، مضيفا أنه حتى زوجته وأطفاله لا يعرفون أين يوجد.ويشير تقرير الموقع إلى أن القاضي (42 عاما)، كان يعمل سابقا في إدارة الأمن العام ومكافحة الفساد في كابل.وقال للموقع إن مقاتلي طالبان ذهبوا إلى منزله بحثا عنه وفتشوا منازل عائلته وأصدقائه وزملائه، بعدما حصلوا على معلوماته الخاصة من خلال الأوراق التي تركت في المباني الحكومية واتصلوا به وهددوه.وأضاف: "بالأمس، اتصلت بي طالبان مرتين، وقالوا لي إننا سنربط ساقك بسيارة ونقودها، وسنقتلك".ولم يتمكن القاضي الذي تحدث عنه التقرير من تأمين مقعد على طائرات الإجلاء كما حاول الحصول على تأشيرة للخروج من البلاد لكن دون جدوى.وأمام اليأس الذي ينتابه، كشف القاضي السابق أنه يخطط لحرق نفسه في حال شعر أن طالبان اقتربت من العثور عليه.وفي حديثه للموقع، كشف أن طالبان أقدمت في الأسبوع الماضي على قطع رأس عضو سابق في المديرية الوطنية للأمن وألقت جثته في أحد الأنهار، وبعد العثور على الجثة، ادعت حركة طالبان أن مقاتليها ليسوا مسؤولين عن ذلك.أما محمد، 47 عاما، وهو قاض آخر، فيقول لـ"بزنس إنسايدر" إنه اختبأ بمجرد استيلاء طالبان على البلاد.ويتابع أنه عمل لما يقرب من 12 عاما في مقاطعات مختلفة كرئيس قضاة محكمة الاستئناف، و"سجن الآلاف منهم".وقال محمد إن مقاتلي طالبان أطلقوا سراح المجرمين من السجون بمن فيهم تجار المخدرات ومهربو الأسلحة الذين سجنهم من قبل والذين يمكن أن يسعوا أيضا للانتقام منه.وإضافة إلى دافع الثأر الشخصي، يسعى مقاتلو طالبان لمعاقبة القضاة السابقين على تطبيقهم ما يرونه "قانونا غربيا" مخالفا للشريعة الإسلامية، بحسب ما يقول محمد.وبعد سيطرتها على البلاد، قالت طالبان إن النظام القانوني الجديد سيعمل على أساس تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية.وبعد شهر ونصف الشهر من سيطرتها على البلاد عقب هجوم خاطف في أفغانستان، تبقي طالبان برنامجها السياسي غامضا إلى حد كبير.ويؤجج الغموض في هذا الصدد، القلق بين الأفغان والمجتمع الدولي من أن الإسلاميين المتشددين يتجهون نحو فرض السياسات القمعية نفسها ضد النساء والمعارضين التي تبنوها في فترة حكمهم السابقة التي امتدت من العام 1996 حتى 2001.