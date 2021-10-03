الأمم المتحدة تستنكر احتجاز ليبيا لمهاجرين في طرابلس

أعربت الأمم المتحدة، السبت، عن بالغ قلقها حيال عمليات الاحتجاز التي نفذتها الحكومة الليبية بحق آلاف المهاجرين في طرابلس.ودعت الأمم المتحدة السلطات الليبية إلى التحقيق "في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين" ضمن عمليات أمنية في إحدى مناطق العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة.وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، في بيان، السبت، إن الأمم المتحدة تلقت تقارير أفادت بتعرض مهاجر شاب لإطلاق نار أدى لوفاته، بينما جُرح خمسة مهاجرين آخرين جراء إصابتهم بإطلاق ناري، اثنان منهم في حالة خطرة وهما الآن في العناية المركزة.ووفقا لمسؤولين ليبيين، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 4000 شخص، بينهم نساء وأطفال، خلال هذه العملية الأمنية.وطالبت الأمم المتحدة السلطات الليبية باحترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين في جميع الأوقات.وأكدت بعثة الأمم المتحدة مجددا أن استخدام القوة المفرطة والفتاكة وغير المبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون يعد انتهاكا للقانون الوطني والدولي. ودعت السلطات الليبية إلى التحقيق في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن عمليات يوم الجمعة.وجددت الأمم المتحدة دعوتها للحكومة الليبية من أجل السماح الفوري باستئناف عمليات الإجلاء الإنسانية الطوعية التي تقوم بها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.يذكر أن الحكومة الليبية بدأت حملة واسعة وصفتها بالسعي لمحاربة تجارة المخدرات وتهريب المهاجرين غير الشرعيين والعمل للقبض على المطلوبين للعدالة الليبية.