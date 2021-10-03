ملياردير روسي أغضب بوتين يطلب اللجوء في مونتينيغرو

أوقفت سلطات مونتينيغرو مليارديرا روسيّا تلاحقه موسكو لدوره المزعوم في جريمتي قتل، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية إضافة إلى محاميه السبت.وأفادت وسائل إعلام محلية أن تلمان اسماعيلوف المولود في أذربيجان أوقف في بودغوريتسا عاصمة مونتينيغرو في وقت متأخر الجمعة بموجب مذكرة اعتقال دولية صادرة عن روسيا.وقال محاميه ميلوش فوكسانوفيتش إن محكمة في بودغوريتسا أمرت باحتجاز إسماعيلوف بانتظار تسليمه.وأضاف أن اسماعيلوف "ضحية اضطهاد سياسي من قبل روسيا" وأنه قبل توقيفه كان بصدد طلب اللجوء السياسي في مونتينيغرو حيث يمتلك نجله كازينو في بلدة بودفا الساحلية.وذكرت تقارير إعلامية محلية أن روسيا تشتبه في أن اسماعيلوف قام بدفع مليوني دولار لقتل اثنين من رجال الأعمال في موسكو عام 2016.وسبق أن أثار اسماعيلوف غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد تشييده مجمعا تجاريا ضخما في موسكو لم يلتزم بمعايير النظافة واحتوت متاجره على بضائع مقلدة.ولاحقا عندما افتتح فندقا فاخرا في تركيا وسط ضجة كبيرة في ايار 2009، أثار مجددا غضب بوتين الذي تطرق في إحدى كلماته إلى تزوير البضائع.وغادر اسماعيلوف روسيا بعد أن قامت السلطات الروسية بإغلاق مجمعه التجاري هناك.