"شاهين" يضرب عمان.. شوارع تغرق والسلطات تدعو السكان لاعتلاء المنازل

دخول الاعصار #شاهين الى اليابسة ظهر يوم الاحد وحتى ليل الاحد على الاثنين pic.twitter.com/Wml41wjIAu — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 2, 2021

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بتلقيها بلاغات متعددة عن احتجاز أشخاص بمركباتهم في مسقط، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها بسبب الإعصار.



وأهابت السلطات العمانية بـ"ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة".



وقالت الوكالة إن الإعصار تسبب بقطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، وحثت مستخدمي الطريق على أخذ الحيطة والحذر.

قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس: حي الوزارات / و مقابل طريق جامع السلطان قابوس الأكبر / و

على مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واستخدام مسارات بديلة. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

وفي بعض المناطق، كالزاهية في ولاية مطرح، حثت السلطات المواطنين والمقيمين للصعود إلى أعلى منازلهم تجنبا لآثار الإعصار.



وشارك البعض مقاطع تُظهر سيارات عالقة في مياه الأمطار التي غطت الشارع.

🚩نزول بعض اودية محافظة مسقط بشكل جارف ما شاء الله وكميات الامطار تقترب من ٨٠ ملم وهي مستمرة من التأثير المباشر لسحب جدار الاعصار المداري شاهين.. pic.twitter.com/3VUuhzcGa2 — أبو سعد الشارخ (@abosaad4466) October 3, 2021

وشارك البعض عبر شبكة الإنترنت مقاطع فيديو تبين ظروفا جوية غير اعتيادية باتت تشهدها مناطق من السلطنة جراء الإعصار.

كما أصدرت هيئة الطيران المدني تحذيرا "من المخاطر المتعددة" للإعصار، وقالت إن عين الإعصار تبعد نحو 130 كلم عن مسقط، وقدرت سرعة الرياح بـ64 عقدة (116 كلم في الساعة).



وحذرت الهيئة من الرياح شديدة السرعة والأمطار الغزيرة جدا، والتي ستؤدي إلى فيضانات في بعض المناطق، وأهابت بعدم عبور الأودية وعدم ارتياد الشواطئ.

هيئة الطيران المدني تصدر تحذير رقم 3 حول الإعصار المداري (شاهين) في بحر العرب.#العمانية pic.twitter.com/kQEynFOvSf — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 2, 2021

وأكدت القوات المسلحة جهوزيتها للتعامل مع الوضع وتقديم الدعم والإسناد لكافة الجهات العاملة في مواجهة الإعصار وللجهات المدنية.

قوات السلطان المسلحة تؤكد جاهزيتها التَّامة وتسخير مقدراتها للمساهمة في التعامل مع الحالة المدارية "شاهين" التي ستشهدها السلطنة لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد للجهات الحكومية العسكرية منها والأمنية والمدنية وباقي القطاعات الأخرى بالسلطنة.#العمانية pic.twitter.com/gRQ8frij3p — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 2, 2021

وتسبب الإعصار بكسر في خطوط نقل المياه في بعض المناطق، وقالت السلطات إنها تعمل على حل المشكلة.

من جهتها، أعلنت الإمارات عن عدد من التدابير الوقائية في مواجهة الإعصار، كان أبرزها منع ارتياد الشواطئ خلال فترة عبور الإعصار المنطقة، ومنع الاقتراب من الأودية والسيول والمناطق المنخفضة.



كما قامت السلطات الإماراتية بتحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بعد، وكذلك المؤسسات الحكومية للعمل عن بعد.



وتوقع مركز التنبؤات الوطني الإماراتي أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية اعتبارا من الأحد ولغاية الثلاثاء بالإعصار.



وقالت السعودية إن الإعصار لن يكون له تأثير مباشر على أراضيها، وتوقعت دخول البلاد في منخفض جوي سيتسبب بهطول أمطار لعدة أيام في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض وبعض المناطق الجنوبية.