عربي-دولي

"شاهين" يضرب عمان.. شوارع تغرق والسلطات تدعو السكان لاعتلاء المنازل

Lebanon 24
02-10-2021 | 23:55
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شهدت مناطق عُمانية عدة، الأحد، أجواء عاصفة وأمطارا شديدة، بالتزامن مع قرب وصول عين الإعصار "شاهين" إلى البلاد.

وتوقع خبراء الطقس دخول الإعصار الأراضي العُمانية في وقت قريب من ظهر الأحد، ومن المحتمل أن يصل الإمارات.
 
 
 
المصدر: الحرة
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