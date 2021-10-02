"شاهين" يضرب عمان.. شوارع تغرق والسلطات تدعو السكان لاعتلاء المنازل

دخول الاعصار #شاهين الى اليابسة ظهر يوم الاحد وحتى ليل الاحد على الاثنين pic.twitter.com/Wml41wjIAu
— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 2, 2021
دخول الاعصار #شاهين الى اليابسة ظهر يوم الاحد وحتى ليل الاحد على الاثنين pic.twitter.com/Wml41wjIAu
قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس: حي الوزارات / و مقابل طريق جامع السلطان قابوس الأكبر / و
على مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واستخدام مسارات بديلة.
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021
قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس: حي الوزارات / و مقابل طريق جامع السلطان قابوس الأكبر / و
على مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واستخدام مسارات بديلة.
🚩نزول بعض اودية محافظة مسقط بشكل جارف ما شاء الله وكميات الامطار تقترب من ٨٠ ملم وهي مستمرة من التأثير المباشر لسحب جدار الاعصار المداري شاهين.. pic.twitter.com/3VUuhzcGa2
— أبو سعد الشارخ (@abosaad4466) October 3, 2021
🚩نزول بعض اودية محافظة مسقط بشكل جارف ما شاء الله وكميات الامطار تقترب من ٨٠ ملم وهي مستمرة من التأثير المباشر لسحب جدار الاعصار المداري شاهين.. pic.twitter.com/3VUuhzcGa2
#shaheencyclone is landing on #Oman land .
Be cautious everyone..
We are going to get through this .
🇴🇲👍#شاهين #الحالة_المدارية #عُمان #اعصار_شاهين pic.twitter.com/28ZkvCNufZ
— عدنان المعمري (@omanbiladi1) October 2, 2021
#shaheencyclone is landing on #Oman land .
Be cautious everyone..
We are going to get through this .
🇴🇲👍#شاهين #الحالة_المدارية #عُمان #اعصار_شاهين pic.twitter.com/28ZkvCNufZ
هيئة الطيران المدني تصدر تحذير رقم 3 حول الإعصار المداري (شاهين) في بحر العرب.#العمانية pic.twitter.com/kQEynFOvSf
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 2, 2021
هيئة الطيران المدني تصدر تحذير رقم 3 حول الإعصار المداري (شاهين) في بحر العرب.#العمانية pic.twitter.com/kQEynFOvSf
قوات السلطان المسلحة تؤكد جاهزيتها التَّامة وتسخير مقدراتها للمساهمة في التعامل مع الحالة المدارية "شاهين" التي ستشهدها السلطنة لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد للجهات الحكومية العسكرية منها والأمنية والمدنية وباقي القطاعات الأخرى بالسلطنة.#العمانية pic.twitter.com/gRQ8frij3p
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 2, 2021
قوات السلطان المسلحة تؤكد جاهزيتها التَّامة وتسخير مقدراتها للمساهمة في التعامل مع الحالة المدارية "شاهين" التي ستشهدها السلطنة لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد للجهات الحكومية العسكرية منها والأمنية والمدنية وباقي القطاعات الأخرى بالسلطنة.#العمانية pic.twitter.com/gRQ8frij3p
🛑لا تأثير مباشر لـ #شاهين على #المملكة والمتوقع تكّون منخفض جوي #الإثنين المقبل يتسبّب في هطول #أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي #الشرقية #الرياض وتمتد الى مناطق #نجران #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة
وسيتم التنويه عن ذلك في تقرير خاص#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا pic.twitter.com/oegzc7V5Kf
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) October 2, 2021
🛑لا تأثير مباشر لـ #شاهين على #المملكة والمتوقع تكّون منخفض جوي #الإثنين المقبل يتسبّب في هطول #أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي #الشرقية #الرياض وتمتد الى مناطق #نجران #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة
وسيتم التنويه عن ذلك في تقرير خاص#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا pic.twitter.com/oegzc7V5Kf