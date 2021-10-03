إعلان نتائج انتخابات قطر.. والنساء يفشلن بدخول مجلس الشورى

بيان وزارة الداخلية بشأن النتيجة العامة لانتخابات مجلس الشورى - الدورة الأولى 2021، وتتقدم الوزارة بالتهنئة للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس الشورى متمنية لهم التوفيق والسداد #انتخابات_مجلس_الشورى #الداخلية_قطر pic.twitter.com/7iP6PUKSWI
— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) October 2, 2021
بيان وزارة الداخلية بشأن النتيجة العامة لانتخابات مجلس الشورى - الدورة الأولى 2021، وتتقدم الوزارة بالتهنئة للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس الشورى متمنية لهم التوفيق والسداد #انتخابات_مجلس_الشورى #الداخلية_قطر pic.twitter.com/7iP6PUKSWI