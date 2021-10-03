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إعلان نتائج انتخابات قطر.. والنساء يفشلن بدخول مجلس الشورى

Lebanon 24
03-10-2021 | 00:11
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أدلى القطريون بأصواتهم، السبت، في أول انتخابات لمجلس الشورى وسط إقبال تجاوز بكثير النسبة المسجلة في الانتخابات البلدية الأخيرة، رغم أن الاقتراع لن يغير ميزان القوى السياسي في الإمارة الخليجية الثرية وفق مراقبين.

وأعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية القطرية أن نسبة المشاركة بلغت 63,5 بالمئة من المؤهلين للانتخاب، وقد فاز 30 مرشحا عن 30 دائرة ليس بينهم أي امرأة من المرشحات الـ28.
 
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