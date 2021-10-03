قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً من وباء كورونا.. تعرفوا عليها

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 234.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.7 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 234.577.843، وإجمالي الوفيات 4.796.500.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ700.959 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.658.910.وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ597.723 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.459.117.وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448.573، وإجمالي إصابات 33.791.061.وفي المرتبة الرابعة جاءت المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ277.978 وإجمالي إصابات 3.671.611.وفي المرتبة الخامسة تأتي روسيا بإجمالي وفيات 205.297، وإجمالي إصابات 7.449.689.وفي المرتبة السادسة، حلّت البيرو بإجمالي وفيات 199.423، وإجمالي إصابات 2.177.283.وفي المرتبة السابعة، جاءت إندونيسيا بإجمالي وفيات 142.115 وإجمالي إصابات 4.218.142.أما في المرتبة الثامنة فقد جاءت بريطانيا بإجمالي وفيات 137.295 وإجمالي إصابات 7.908.091.وفي المرتبة التاسعة حلّت إيطاليا بإجمالي وفيات 130.998، وإجمالي إصابات 4.679.067.أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب كولومبيا بإجمالي وفيات 126.372، وإجمالي إصابات 4.960.641.