عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي ينوي إنشاء بعثة عسكرية في أوكرانيا

Lebanon 24
03-10-2021 | 08:30
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أفادت صحيفة "Welt am Sonntag" بأن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية إنشاء بعثة عسكرية تدريبية أوروبية في الأراضي الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة داخلية لوزارة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الوزارة ترى أن هذه البعثة قد تصبح "إظهارا للتضامن مع أوكرانيا" في ضوء ما يسمى بـ "النشاط العسكري" الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وكذلك على خلفية الوضع حول شبه جزيرة القرم.

وتذكر الوثيقة أيضا وسائل أخرى قد يستخدمها الاتحاد الأوروبي للمساعدة في رفع القدرة العسكرية للجيش الأوكراني. ومع هذا، يدور الحديث خاصة عن توسيع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي لإصلاح مجال الأمن المدني الأوكراني والتي تعمل في الأراضي الأوكرانية منذ عام 2014.

وأفادت الصحيفة بأن مبادرة إنشاء البعثة التدريبية تقدم بها في نهاية تموز الماضي وزيرا الخارجية الدفاع الأوكرانيان اللذان بعثا "رسالة سرية" لمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وتدهورت العلاقات بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة أخرى على خلفية الوضع في دونباس بشرق أوكرانيا، حيث بدأت كييف في عام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد وحول شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا بعد إجراء استفتاء عام بهذا الخصوص. 

وفي الآونة الأخيرة تعبر كييف والدول الغربية عن قلقها مما يزعم بأنه تعزيز لـ "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية. من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو تقوم بنشر قواتها داخلها أراضيها حسب تقديراتها الخاصة.
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