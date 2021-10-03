عربي-دولي

واشنطن تحدد شروطها لمواصلة دعم السودان اقتصادياً وسياسياً

Lebanon 24
03-10-2021 | 09:30
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حذر المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، قادة السودان من أن استمرار الدعم السياسي والاقتصادي الأميركي لبلادهم مرهون بمواصلة مسار نقل السلطة في البلاد إلى المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن فيلتمان، التقى خلال زيارته إلى الخرطوم هذا الأسبوع، برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وبفاعلين سياسيين آخرين.

واضافت الوزارة أن "الانحراف عن هذا المسار، والفشل في تحقيق معايير رئيسية سيعرض العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة للخطر، بما في ذلك المساعدة الأميركية الكبيرة، فضلا عن آفاق التعاون الأمني لتحديث القوات المسلحة السودانية، وكذلك دعم الولايات المتحدة للسودان في المؤسسات المالية العالمية وإعادة هيكلة ديونه".

وأوضح المبعوث الأميركي أن واشنطن تنتظر نقل رئاسة المجلس السيادي إلى شخصية مدنية في الموعد المتفق عليه، وإنشاء مجلس تشريعي انتقالي، ووضع الإطار القانوني والمؤسسي لانتخابات حرة ونزيهة، واصلاح القضاء، وإطلاق عملية لإعادة هيكلة القوات الأمنية.
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