عمران خان: نجري محادثات مع "طالبان باكستان" لنزع سلاحها وتحقيق المصالحة

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن إجراء حكومته محادثات مع فصائل من حركة "طالبان باكستان" من أجل "المصالحة والسلام".وقال عمران خان خلال مقابلة مع شبكة "تي آر تي" الحكومية التركية، يوم السبت: "أعتقد أنه بداخل حركة طالبان باكستان توجد مجموعات منفتحة على محادثات سلام ومصالحة مع حكومتنا ونحن نتحدث مع تلك المجموعات".وأوضح عمران خان أن حركة "طالبان" الأفغانية، لعبت "دورا مهما" في التنسيق لتلك المحادثات.وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه في حال نجاح مفاوضات نزع السلاح، سيؤدي ذلك إلى عفو الحكومة عنهم، ليصبحوا "مواطنين عاديين"، بحسب تعبيره.وأعرب عمران خان عن ثقته التامة بالحلول السلمية للخلافات بعيدا عن أي عمل عسكري يمكن أن يفاقم الأزمة.ونتج عن تصريحات عمران خان موجة من ردود الفعل الغاضبة من قبل بعض أحزاب المعارضة في باكستان، حيث طالب "حزب الشعب الباكستاني"، الحكومة بضرورة إبلاغ البرلمان "عما يحدث وراء الستار".