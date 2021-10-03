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عربي-دولي
مأساة إنسانية في أفغانستان.. مليون طفل على طريق الهلاك
Lebanon 24
03-10-2021
|
11:00
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نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "مأساة إنسانية في أفغانستان.. مليون طفل على طريق الهلاك"، وجاء فيه:
حذرت مصادر محلية ودولية السبت من أن الأطفال في أفغانستان يموتون جوعا، في تصريحات تأتي بعيد تأكيدات بأن مليون طفل هناك قد يواجهون سوء تغذية يهدد حياتهم بحلول نهاية العام.
وذكر مدير الصحة العامة في إقليم غور المتأثر بالوضع الملا محمد أحمدي لفرانس برس أن 17 طفلا على الأقل من بين الذين وصلوا إلى المستشفى لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية في الأشهر الـ6 الماضية. ومع هذا، فقد تم علاج ما يقرب من 300 من آثار الجوع.
ومع هذا، فقد قال أحمدي إن مئات الأطفال معرضون لخطر المجاعة في الأجزاء الوسطى من أفغانستان.
من جهته، أوضح متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة في أفغانستان أنه لا يستطيع تأكيد عدد الوفيات في غور لكنه يخشى أن "يدفع الكثير من الأطفال ثمنا باهظا".
بدوره، قال سلام الجنابي من منظمة يونيسف إن شبكة المراقبة التابعة للمنظمة تعطلت وكانت تعتمد على تقارير شفهية، مستطردا: "ندرك بشكل محزن أن هذا شيء نحن نشهده أو نكاد".
ومنذ وصول طالبان إلى السلطة منتصف آب، غرقت أفغانستان بشكل كبير في أزمة إنسانية حادة كانت تعاني منها أساساً.
وتفاقمت تداعيات الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الوظائف بسبب توقف المساعدات الدولية والتمويل.
وحذرت الأمم المتحدة من أنه بحلول نهاية العام سيحتاج مليون طفل أفغاني دون سن الخامسة إلى العلاج من "سوء التغذية الحاد" الذي يهدد حياتهم، بينما سيعاني 3.3 ملايين آخرين من سوء التغذية الشديد.
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