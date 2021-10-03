عربي-دولي

إيران: سنعود قريباً إلى المفاوضات حول الاتفاق النووي

Lebanon 24
03-10-2021 | 04:54
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أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، أن بلاده ستعود قريبا إلى طاولة المفاوضات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي.

وصرح عبد اللهيان، في تصريح صحفي أدلى به مساء السبت: "أبلغنا الترويكا الأوروبية في نيويورك بأننا لن نشارك في اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة 4+1 لأننا نقوم حاليا بدراسة الجولات السابقة من المفاوضات وقلنا إننا سنعود للمفاوضات قريبا وفي الوقت المناسب".

وأردف: "رفضنا هذا الاجتماع لأنه كان يقتصر على أخذ الصور التذكارية ولم يكن يخدم مصالح شعبنا".

وأضاف: "الحكومة الجديدة لن تعود إلى النقطة التي كنا فيها قبل عام... لن نكتفي بمجرد الاجتماع ويجب أن تأتي الأطراف بنية حقيقية للوصول إلى نتيجة".

وأشار إلى أن إيران أبلغت بعض الوسطاء بأنه لو كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، جادة في نيتها للعودة إلى الاتفاق فبإمكانها أن تفرج عن 10 مليارات دولار من أرصدة طهران المجمدة.

وتابع: "لم نحدد تاريخا للعودة إلى المفاوضات لكننا سنعود قريبا إلى فيينا... ونحن في المراحل النهائية من دراسة الأمور ووضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة فريق التفاوض... الخارجية ستواصل المفاوضات في الأطر التي رسمتها السلطات العليا الإيرانية".

واستضافت فيينا منذ نيسان 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وجرت المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي وواشنطن سبق أن أكدا مشاركة الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة بايدن قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

وتوقفت المفاوضات لاحقا في ظل التغيرات في السلطة التنفيذية في إيران على خلفية الانتخابات الرئاسية في أغسطس، التي فاز فيها المرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي.
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