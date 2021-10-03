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تركيا تعلن ضبط مهاجرين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية

Lebanon 24
03-10-2021 | 13:45
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ضبطت عناصر الشرطة التركية، اليوم الأحد، مهاجرين غير نظاميين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

وقالت مصادر أمنية، إن فرق مكافحة التهريب والجرائم المنظمة في قيادة شرطة ولاية قرقلار إيلي بشمال غرب البلاد، تلقت بلاغا عن مهاجرين في باحة مسجد بالولاية.

وأكدت أن عناصر الشرطة ضبطت 7 مهاجرين يحملون جنسيتي باكستان وأفغانستان، تبين أنهم دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية.

وأضافت أن الشرطة أحالت المهاجرين إلى مركز ترحيل الأجانب بعد إخضاعهم لفحوصات طبية.
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