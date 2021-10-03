عربي-دولي

لليوم الثاني.. طائرات حربية صينية تحلق باتجاه تايوان والأخيرة تحتج

Lebanon 24
03-10-2021 | 05:40
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قالت وزارة الدفاع التايوانية إن أكثر من 30 طائرة حربية صينية حلقت باتجاه تايوان وتوغلت في منطقة الدفاع الجوي التايوانية في طلعتين، إحداهما خلال النهار والأخرى في الليل.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية إن 39 طائرة حربية صينية توغلت في منطقة الدفاع الجوي التايوانية في طلعتين.

ويأتي هذا التوغل في أعقاب توغل مماثل جرى يوم الجمعة الماضي، عندما حلقت 38 طائرة في المنطقة الواقعة بجنوب جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي والغير خاضعة للصين.

وتؤكد الصين أن تايوان الواقعة قبالة ساحلها الشرقي جزء من أراضيها. انقسم الطرفان الصينيان عام 1949 خلال الحرب الأهلية التي سيطر فيها الشيوعيون على البر الرئيسي للصين، وشكل القوميون المنافسون لهم حكومة في تايوان.

وانتقد رئيس الوزراء التايواني، سو تسينغ تشانغ، السبت الطلعات الجوية التي نفذتها الطائرات الصينية الجمعة.

وقال أثناء حضوره حفل افتتاح منطقة للعلوم يجنوب تايوان: "دأبت الصين على القيام بأعمال وحشية وبربرية لتهديد السلام الإقليمي".

ترسل الصين طائرات عسكرية إلى المنطقة الواقعة جنوب تايوان بشكل متكرر منذ أكثر من عام.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية إن الطائرات الـ 38 و39 يومي الجمعة والسبت كانت الأضخم خلال يوم واحد، منذ بدء تايوان إصدار تقارير عن الطلعات الجوية الصينية.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن 20 طائرة صينية شاركت في الطلعات الجوية التي نفذت خلال نهار السبت و19 أخرى في الليل.
 
وقالت الوزارة إن غالبيتها طائرات مقاتلة من طراز جيه-17 وسو-30.
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