عربي-دولي

الرئيس العراقي: إجراءات استثنائية لمنع التزوير في الانتخابات

Lebanon 24
03-10-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-870714-637688648426764687.jpg
Doc-P-870714-637688648426764687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، إن المفوضية العليا للانتخابات وأجهزة الأمن في بلاده، اتخذت إجراءات استثنائية لمنع التزوير في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

واعتبر صالح خلال زيارته لمقر المفوضية في بغداد، الأحد، أن "الانتخابات المقبلة مفصلية، وتمثل نقطة تحول في العراق".

وتابع: "يوم الاقتراع سيكون يوم الانطلاق نحو الإصلاح".

ويتجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من تشرين الأول المقبل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة، وسط ومخاوف من ضعف الإقبال على التصويت.

وتجرى الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر سابقا، تماشيا مع مطلب رئيسي للمتظاهرين الذين ملأوا الشوارع في تشرين الأول 2019 للمطالبة بالتغيير في البلاد، حيث يتفشى الفساد، وهو ما اعترف به الرئيس.

والخميس، اعترف صالح في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، بأن "المنظومة الحالية في البلاد غير قادرة على المضي" حسب تعبيره، وقال إن "واقع العراق يتطلب التغيير والإصلاح"، مشيرا إلى أن "هذا الإقرار بحد ذاته مهم جدا".

وتابع صالح وقتها: "التزوير والتلاعب في الانتخابات السابقة هز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية"، لكنه أضاف: "عملنا كدولة وحكومة وقوى سياسية وبدعم من الإعلام، على تهيئة ما يمكن تهيئته لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة".

ووصف الرئيس الانتخابات بـ"نقطة التحول" في تاريخ هذا العراق لأنها "تكتسب أهمية استثنائية"، وقال إن الحكومة نجحت في إيصال الانتخابات "إلى نقطة جيدة"، رغم "المشككين في قدرة الدولة على إجرائها في موعدها".

والاستحقاق المقبل يعد الانتخابات البرلمانية الخامسة في العراق، منذ أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الرئيس السابق صدام حسين وأوجد نظاما معقدا متعدد الأحزاب، تتنافس فيه قوى سياسية من طوائف وتيارات مختلفة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-10-03
16:47 | 2021-10-03
16:44 | 2021-10-03
16:43 | 2021-10-03
16:30 | 2021-10-03
16:05 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website