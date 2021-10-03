عربي-دولي

القبض على برلماني ومذيع بعد وصف "مشين" بحق رئيس تونس

Lebanon 24
03-10-2021 | 07:15
A-
A+
Doc-P-870719-637688652477833347.jpg
Doc-P-870719-637688652477833347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت الشرطة التونسية، الأحد، القبض على عضو في البرلمان ومذيع تلفزيوني كانا من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيّد، منذ قراراته التصحيحية في تموز الماضي، بحسب محاميهما.

وقال المحامي سمير بن عمر إن القضاء العسكري أمر بإلقاء القبض عليهما بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش"، بعد بث برنامج على قناة "الزيتونة" التلفزيونية.

وعبد اللطيف العلوي عضو في البرلمان عن ائتلاف الكرامة الموالي لحركة النهضة الإخوانية، وعامر عياد مذيع بقناة الزيتونة المقربة من الحركة ذاتها.

وخلال البرنامج، انتقد العلوي وعياد الرئيس التونسي بشدة، ووصفاه بـ"الخائن".

وعلق سعيّد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وأعفى الحكومة في تموز، قبل أن يعيّن نجلاء بودن رئيسة جديدة للحكومة مؤخراً.

ورحب كثير من التونسيين بتدخل الرئيس، بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي الذي تسببت به حركة النهضة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:05 | 2021-10-03
13:53 | 2021-10-03
13:45 | 2021-10-03
13:40 | 2021-10-03
13:30 | 2021-10-03
12:58 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website