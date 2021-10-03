عربي-دولي

بوتين: التعاون مع برلين في حل المسائل الدولية في مصلحة الشعبين الروسي والألماني

Lebanon 24
03-10-2021 | 15:30
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التطوير البناء للتعاون بين موسكو وبرلين، بما في ذلك في حل المسائل الدولية الهامة، يتفق مع مصالح الشعبين الروسي والألماني.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيس بوتين وجه برقية تهنئة للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة يوم "الوحدة الألمانية".

ونقل المكتب عن تصريح لبوتين: "لقد أصبح توحيد ألمانيا حدثا تاريخيا هاما يرمز إلى انتهاء الحرب الباردة في أوروبا ووضع بداية للمرحلة الجديدة في العلاقات بين بلدينا".

وأضاف: "عبر الرئيس بوتين عن ثقته بأن يكون التطوير البناء للتعاون الثنائي في مختلف المجالات والتعاون في حل المسائل الهامة لجدول الأعمال الدولي في مصلحة الشعبين الروسي والألماني بالكامل".

وتحتفل ألمانيا في 3 تشرين الأول بيوم الوحدة الألمانية، وفي مثل هذا اليوم من عام 1990 تم توحيد جمهورية ألمانيا الفدرالية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية.
 
 
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