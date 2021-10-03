عربي-دولي

خامنئي: القوات الإيرانية تمثل درعاً حصيناً أمام التهديدات الخارجية

Lebanon 24
03-10-2021 | 16:30
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اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، أن "أي بلد استطاع توفير الامن بالاتكاء على اقتدار قواته وقوتها القاهرة، عليه أن يفخر بذلك".

وأشار علي خامنئي إلى أن "من يتوهم أنه بالاتكاء على الاخرين يستطيع توفير الأمن لبلده، فليعلم أنه قريبا سيتلقى صفعة بسبب فعلته".

وأضاف خامنئي: "قواتنا المسلحة تفخر بأنها سد منيع في الحفاظ على البلد ولشعب"، لافتا إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية المتمثلة بالجيش والحرس الثوري و الشرطة وقوات التعبئة، تمثل درعا حصينا أمام التهديدات الخارجية والداخلية للبلاد".

وشدد المرشد الإيراني على أن "الأمن يعتبر من البنى التحتية الأساسية لجميع النشاطات التي تخدم تقدم البلاد"، وتابع: "إن تواجد القوات الأجنبية ولا سيما الجيش الأميركي يجلب الدمار والحروب".
 
ومع هذا، فقد أكد خامئني أنه "يتعين على الجميع أن يسعوا لبناء بلدان وجيوش مستقلة في المنطقة بالاتكاء على الشعوب، ومن خلال التعاون مع الجيوش الإقليمية، وأن هذا يخدم مصالح المنطقة".
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