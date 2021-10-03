25
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
حكومة طالبان تحظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمركبات غير المرخصة
Lebanon 24
03-10-2021
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت وزارة الدفاع في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، حظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمركبات غير المرخصة، وذلك بعد قيام أفراد بالاستيلاء على أسلحة من مقار حكومية بغرض بيعها.
وذكرت وزارة الدفاع، في بيان نشره المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، أن "بعض الأفراد غير المسؤولين استولوا على أسلحة وسيارات من مكاتب حكومية أو مكاتب أعضاء في الحكومة السابقة ويحاول هؤلاء الأشخاص بيع تلك الأشياء".
وأضاف البيان: "لذلك، قررت وزارة الدفاع حظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمركبات غير المرخصة حتى إشعار آخر".
يذكر أن جزءاً كبيراً من ترسانة الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة القوات الأفغانية وقع في أيدي عناصر "طالبان" خلال عملية تقدمهم وسيطرتهم على البلاد منتصف آب الماضي.
وخضع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي لاستجواب الأسبوع الماضي أمام الكونغرس حول الانسحاب من أفغانستان، وكان من بين الأمور التي سُئل عنها العسكريان الأمريكيان كيفية التعامل مع الأسلحة التي وقعت بيد "طالبان".
وسيطرت "طالبان" على أفغانستان عقب دخول قواتها العاصمة كابول في 15 آب الماضي لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت لمدة طويلة.
وأنهت الولايات المتحدة في 30 آب الماضي سحب قواتها بالبلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، بدأ في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.
تابع
الأكثر قراءة
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
Lebanon 24
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
04:00 | 2021-10-03
03/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
12:24 | 2021-10-03
03/10/2021 12:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
11:45 | 2021-10-03
03/10/2021 11:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
08:05 | 2021-10-03
03/10/2021 08:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:47 | 2021-10-03
"لا مفر منها".. فاوتشي يعرض أهم الإجراءات للاستعداد لجائحة جديدة ستضرب العالم
16:44 | 2021-10-03
"حماس" تنفي التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع "إسرائيل"
16:43 | 2021-10-03
إسرائيل تتحدث عن مقتل عسكريين إيرانيين على حدود أذربيجان.. وطهران تعلق
16:30 | 2021-10-03
خامنئي: القوات الإيرانية تمثل درعاً حصيناً أمام التهديدات الخارجية
16:05 | 2021-10-03
الملك عبد الله الثاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأسد
16:00 | 2021-10-03
تفاصيل جديدة عن عملية تحرّر الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع.. هذا ما فعلوه
فيديو
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
04/10/2021 03:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
04/10/2021 03:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-02
04/10/2021 03:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact