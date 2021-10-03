الولايات المتحدة تحذر من تحركات عسكرية صينية قد "تزعزع الاستقرار"

انتقدت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بكين، بسبب نشاطها العسكري الذي وصفته بـ"الاستفزازي" و"المزعزع للاستقرار"، بعدما أجرت الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل الصينية أكبر توغل لها على الإطلاق في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من النشاط العسكري "الاستفزازي" لجمهورية الصين الشعبية بالقرب من تايوان، والذي يزعزع الاستقرار ويهدد بحسابات خاطئة ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين.وأضاف المتحدث: "إننا نحث بكين على وقف الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والإكراه ضد تايوان"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".واحتفلت بكين بعيدها الوطني، يوم الجمعة، بأكبر استعراض جوي للقوة ضد تايوان حتى الآن، حيث حلقت في سماء الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي 38 طائرة حربية، بما في ذلك تم استعراض قاذفات "إتش 6" النووية.وقالت تايوان إن ذلك أعقبه توغل قياسي جديد، يوم السبت، نفذته 39 طائرة، واتهمت بكين بـ"البلطجة" و"الإضرار بالسلام الإقليمي".وصعدت بكين ضغوطها على تايبيه منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين عام 2016، التي قالت إنها تعتبر الجزيرة "مستقلة بالفعل" وليست جزءا من "الصين الواحدة".وفي عهد الرئيس شي جين بينغ، تعبر الطائرات الحربية الصينية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية بشكل شبه يومي.