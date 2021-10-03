عربي-دولي

أذربيجان وتركيا ستجريان تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود مع أرمينيا

Lebanon 24
03-10-2021 | 12:20
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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن أذربيجان وتركيا ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في الفترة ما بين الـ5 والـ8 من تشرين الأول الجاري بالقرب من الحدود مع أرمينيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: "في الفترة ما بين الخامس والثامن من تشرين الأول الجاري ستجري في ناخيتشيفان مرحلة جديدة من التدريبات بعنوان "الأخوة الراسخة-2021". وهدف هذه التدريبات هو تطوير التعاون بين القوات المسلحة التركية والأذربيجانية".

ولم تنشر وزارة الدفاع الأذربيجانية حتى الآن أي بيان رسمي بهذا الشأن.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع التركية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع أذربيجان في ناخيتشيفان في الفترة ما بين 5 - 8 تشرين الأول الجاري، وهي (ناخيتشيفان) جيب أذربيجاني على الحدود مع إيران وأرمينيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، بينار كارا، اليوم الأحد: "بهدف تقديم المساعدة للجيش الأذربيجاني تواصل القوات المسلحة التركية أعمال رفع الألغام والتدريبات في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرمني".

وتجري أذربيجان وتركيا التدريبات العسكرية المشتركة بانتظام. وسبق أن أجرت القوات الخاصة للبلدين مناورات مشتركة في منطقة لاتشينسكي بإقليم قره باغ. وكانت هذه التدريبات هي الأول منذ تصعيد حدة التوتر التي شهدها هذه المنطقة في الخريف الماضي، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم". 
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