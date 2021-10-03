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"طالبان" تشرع في إعادة آلاف النازحين من كابل إلى مناطقهم

Lebanon 24
03-10-2021 | 12:58
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة "طالبان" التي عادت إلى سدة الحكم في البلاد، أطلقت عملية لإعادة توطين آلاف النازحين الأفغان المقيمين حالياً في مخيمات بالعاصمة كابل.

وأكدت وكالة "Khaama Press" أن الإعلان عن إطلاق هذه العملية التي تشمل أكثر من ألفي عائلة، معظمها من شمال البلاد، جاء أمس السبت على لسان مسؤولين في "طالبان".

ولفتت الوكالة إلى أن هؤلاء النازحين، منهم أطفال، يقيمون في متنزهات كابل على مدى أكثر من شهرين، بعد أن اضطروا إلى ترك ديارهم على خلفية الزحف العسكري الذي تمكنت خلاله "طالبان" من إحكام سيطرتها على عموم أراضي البلاد تقريبا في أغسطس الماضي.

ونقلت الوكالة عن رئيس شؤون اللاجئين والعائدين في "الإمارة الإسلامية"، عبد المتين رحيمزي، قوله إنه قد تم إعادة توطين 1005 عوائل مشردة من متنزه شهرنو‎ في كابل، بالتعاون مع منظمات إغاثية مختلفة.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الجديدة وزعت أيضا مساعدات إنسانية على النازحين في كابل.
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