بوريل: إيران ليست دولة نووية بعد

ذكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة للسعودية، أنه أطلع المسؤولين في المملكة على فرص استئناف المحادثات النووية مع إيران، معبرا عن أمله أن يحدث ذلك "قريبا".وقال بوريل، اليوم الأحد، في مؤتمر صحافي مشترك من السعودية مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان: "المفاوضات النووية مهمة بالنسبة لأمن السعودية وأمن الشرق الأوسط، حتى الآن إيران ليست دولة نووية، ولدينا قنوات اتصال".وعن مفاوضات فيينا المتوقفة الرامية لعودة إيران والولايات المتحدة للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015، قال بوريل: "أتمنى أن تبدأ مفاوضات فيينا النووية قريبا، ولم نتفق على موعد محدد".من ناحيته أكد وزير الخارجية السعودي دعم بلاده "للجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".وانعقدت في العاصمة النمساوية فيينا 6 جولات من المفاوضات، لاستعادة الاتفاق النووي، الذي تهاوى منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه، عام 2018.وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، قبل عدولها عن الإجراءات النووية، التي اتخذتها ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.