عين الإعصار "شاهين" تضرب اليابسة في سلطنة عمان

قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن عين الإعصار المداري "شاهين"، ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق، مصحوبة بأمطار غزيرة جداً.ونقلت الوكالة عن هيئة الأرصاد العمانية قولها إن تصنيف الإعصار المداري شاهين انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة مساء اليوم الأحد.وقالت الهيئة في بيان: "دخول مركز الإعصار المداري شاهين بين ولايتيالمصنعه والسويق وانخفاض تصنيفه إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حولالمركز 55-63 عقدة/102-116 كيلومترا".وتشهد سواحل المحيط الهندي وبحر العرب، منذ الأيام الماضية، عاصفة مدارية شديدة، تحمل اسم "شاهين".ويتسبب الإعصار في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، حيث ستتراوح كميات الأمطار بين 200 و500 ملليمتر، كما سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 8 و12 مترا، وستصل سرعة الرياح في ذروتها إلى 150 كيلومترا في الساعة.وأصدرت السلطات العمانية تحذيرا لسكان الحدود والسواحل البحرية المعرضة لمرور الإعصار، وأمرت بإخلاء المنازل فورا، والانتقال إلى مراكز الإيواء.