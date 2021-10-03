عربي-دولي

عين الإعصار "شاهين" تضرب اليابسة في سلطنة عمان

Lebanon 24
03-10-2021 | 14:05
A-
A+
Doc-P-870838-637688920475499658.jpg
Doc-P-870838-637688920475499658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن عين الإعصار المداري "شاهين"، ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق، مصحوبة بأمطار غزيرة جداً.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأرصاد العمانية قولها إن تصنيف الإعصار المداري شاهين انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة مساء اليوم الأحد.

وقالت الهيئة في بيان: "دخول مركز الإعصار المداري شاهين بين ولايتيالمصنعه والسويق وانخفاض تصنيفه إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حولالمركز 55-63 عقدة/102-116 كيلومترا".

وتشهد سواحل المحيط الهندي وبحر العرب، منذ الأيام الماضية، عاصفة مدارية شديدة، تحمل اسم "شاهين".

ويتسبب الإعصار في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، حيث ستتراوح كميات الأمطار بين 200 و500 ملليمتر، كما سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 8 و12 مترا، وستصل سرعة الرياح في ذروتها إلى 150 كيلومترا في الساعة.

وأصدرت السلطات العمانية تحذيرا لسكان الحدود والسواحل البحرية المعرضة لمرور الإعصار، وأمرت بإخلاء المنازل فورا، والانتقال إلى مراكز الإيواء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-10-03
16:47 | 2021-10-03
16:44 | 2021-10-03
16:43 | 2021-10-03
16:30 | 2021-10-03
16:05 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website