عربي-دولي

ليبيا تعلن بدء خروج المقاتلين الأجانب

Lebanon 24
03-10-2021 | 13:40
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أعلنت ليبيا، الأحد، بدء خروج المقاتلين الأجانب من البلاد، في خطوة من شأنها فتح الباب أمام تنفيذ خارطة الطريق المتعثرة.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن مجموعات من المقاتلين الأجانب "خرجت بالفعل من ليبيا".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي، وصفت الوزيرة الخطوة بأنها "بداية بسيطة جدا" لخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

ويعد ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة من أهم العقبات أمام تنفيذ خارطة الطريق في ليبيا، المأمول أن تكلل بانتخابات نهاية العام الجاري.
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