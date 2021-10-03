الملك عبد الله الثاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأسد

تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد هو الأول منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011، حسبما أفاد الديوان الملكي في بيان.



وجاء في البيان أن "الملك عبدالله الثاني، تلقى اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما".

وأشار بيان الديوان الملكي الأردني إلى أنّ "جلالة الملك أكد خلال الاتصال، دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها".



من جهتها، أعلنت الرئاسة السورية أن الأسد تناول مع العاهل الأردني "العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".



