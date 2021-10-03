إسرائيل تتحدث عن مقتل عسكريين إيرانيين على حدود أذربيجان.. وطهران تعلق

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل ثلاثة عسكريين إيرانيين خلال مناورات الجيش الإيراني التي جرت عند الحدود مع أذربيجان.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على "تويتر"، أن "ثلاثة جنود إيرانيين قتلوا بصاروخ أطلقته مروحية إيرانية خلال مناورات "فاتحو خيبر" التي أجرتها طهران على خلفية بروز توترات بينها وأذربيجان عند الحدود بين الدولتين".إلا أن قائد مقر الجيش الإيراني في المنطقة الشمالية الغربية، العميد علي حاجيلو، نفى صحة هذه المزاعم، مشددا على أن المناورات كانت ناجحة ولم يقتل أو يصب أحد خلالها.وكان الجيش الإيراني قد أجرى الجمعة الماضية مناورات عسكرية في شمال غربي البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، وذلك بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة.وانتقد رئيس أذربيجان إلهام علييف تلك الخطوة، معتبرا أنها "حدث مفاجئ جدا"، وقال: "هذا حقهم السيادي. ولكن لماذا الآن، ولماذا عند حدودنا؟".