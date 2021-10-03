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عربي-دولي
"حماس" تنفي التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع "إسرائيل"
Lebanon 24
03-10-2021
|
16:44
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نفت حركة "حماس" الفلسطينية صحة ما ورد في تقارير إعلامية حول التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
وأشار عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في الحركة زاهر جبارين، إلى أنه ينفي صحة المعلومات التي أوردتها إحدى وسائل الإعلام عن إنجاز اتفاق صفقة تبادل مع إسرائيل.
وأضاف: "ندعو وسائل الإعلام لتوخي الحذر، وتجنب بث الشائعات التي تتلاعب في مشاعر الأسرى وعائلاتهم، وإن بث مثل هذه الشائعات لن يفلح في الضغط على قيادة المقاومة".
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