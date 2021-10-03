عربي-دولي

إيران تؤكد عدم تخليها عن متابعة ملف اغتيال قاسم سليماني حقوقيا ودوليا

Lebanon 24
03-10-2021 | 23:26
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أكدت إيران أنها لن تتخلى عن ملف اغتيال قائد فيلق القدس السابق الراحل قاسم سليماني حقوقيا ودوليا، مشيرة إلى أنه يجب إخضاع الولايات المتحدة للمساءلة في هذا الملف.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريح تلفزيوني إن "طهران لن تتخلى عن متابعة ملف اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني حقوقيا ودوليا".
وأضاف أن "الحكومة الأمريكية يجب إخضاعها للمساءلة على خلفية مسؤوليتها الواضحة في هذا الملف".

وتابع أن "الحكومة الأمريكية هي التي اتخذت هذا القرار ولا يمكنها التهرب من مسؤوليتها بارتكاب جريمة اغتيال الشهيد سليماني".

واعتبر أن "نظرة سليماني كانت تفوق الحدود الجغرافية، وأنه كان يسارع في دعم المظلومين والمضطهدين في العالم".

وأضاف أن سليماني "كان يمثل اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشموخها".
المصدر: روسيا اليوم
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