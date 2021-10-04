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عربي-دولي
"بسبب تحكم طالبان بالنفقات".. أفغانستان قد تغرق في الظلام قريبا
Lebanon 24
04-10-2021
|
02:30
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حذر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، من أن أفغانستان قد تغرق في الظلام مع حلول فصل الشتاء لأن حكام طالبان الجدد في البلاد لم يدفعوا لشركات الكهرباء في آسيا الوسطى أو استأنفوا تحصيل الأموال من المستهلكين.
ما لم تتم معالجة الوضع، فقد تتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية، كما حذر داود نورزاي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المملوكة للدولة (دابس)، بعد ما يقرب من أسبوعين من استيلاء طالبان على السلطة في 15 اب.
ستكون العواقب وخيمة في جميع أنحاء البلاد وخطيرة للغاية، وعلى وجه الخصوص في كابل، بحسب نورزاي، الذي لا يزال على اتصال وثيق مع الإدارة المتبقية للشركة، مضيفا "سيكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي وسيعيد أفغانستان إلى العصور المظلمة وسيتضرر قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية".
تمثل واردات الكهرباء من أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان، نصف استهلاك الطاقة في أفغانستان على الصعيد الوطني، مع توفير إيران إمدادات إضافية إلى غرب البلاد.
أما الإنتاج المحلي، ومعظمه يأتي من محطات الطاقة الكهرومائية، فقد تأثر بجفاف هذا العام، حيث تفتقر أفغانستان إلى شبكة كهرباء وطنية، وتعتمد كابل بشكل شبه كامل على الطاقة المستوردة من آسيا الوسطى.
حاليا، تتمتع العاصمة بتوفر الطاقة بشكل جيد، وهو تحسن نادر، منذ استيلاء طالبان على السلطة. وهذا يعود جزئيا إلى أن طالبان لم تعد تهاجم خطوط النقل من آسيا الوسطى. والسبب الآخر هو أن تعطل الصناعة عن العمل والمرافق العسكرية والحكومية بشكل كبير، أدى إلى توفير الكثير من الطاقة وعدم انقطاع التيار الكهربائي الذي كان شائعا في السابق.
لكن هذه الوفرة الموجودة حاليا، من المرجح أن تنتهي بشكل مفاجئ إذا قرر الموردون في آسيا الوسطى ولا سيما طاجيكستان، التي تتدهور علاقتها مع طالبان بسرعة، إلى عدم إمداد شركة "دابس" بالكهرباء خاصة لعدم دفعها الأموال.
وكانت طاجيكستان قد قدمت المأوى لقادة المقاومة المناهضة لطالبان، مثل نائب الرئيس السابق، أمر الله صالح، ونشرت مؤخرا قوات إضافية على حدودها مع أفغانستان، مما دفع روسيا إلى دعوة كلا البلدين إلى وقف التصعيد.
قال كبير مسؤولي العمليات في "دابس"، صفي الله أحمدزاي، والذي بقي في الشركة، بعد استيلاء طالبان على السلطة وعمل كرئيس تنفيذي بالإنابة إلى أن يحل محله رجل دين من طالبان، إن "الدول المجاورة لنا لديها الآن الحق في قطع الكهرباء علينا بموجب العقد. نحن نقنعهم بعدم القيام بذلك وأنهم سيتقاضون دفعات أموالهم"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "وول ستريت جورنال".
ولم يرد مكتب المتحدث باسم طالبان والمتحدث باسم وزارة الطاقة والمياه بالحكومة الجديدة على طلبات الصحيفة الأميركية للتعليق.
في وقت استيلاء طالبان على السلطة ، كان لدى "دابس"، حوالي 40 مليون دولار نقدا في حساباتها، وهي أموال قال نورزاي إن بعض المسؤولين في الحكومة السابقة حاولوا إجباره على تسليمها.
في المقابل، فإن حركة طالبان المتعطشة للأموال بسبب العقوبات الدولية، لم توافق على استخدام تلك الأموال لدفع الفواتير لموردي الطاقة، ما جعل التزامات الشركة تتصاعد إلى أكثر من 90 مليون دولار، وهي آخذة في الارتفاع، في الوقت الذي تقلص التحصيل من العملاء بنسبة 74 في المئة الشهر الماضي، بإيرادات 8.9 مليون دولار فقط منذ 15 اب، وفقا لمسؤولين في "دابس".
فمع عدم دفع الوزارات الحكومية الرواتب لأشهر والنظام المصرفي مشلول، لا يملك العديد من الأفغان الأموال لدفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم. في العام الماضي، شكل العملاء في كابل حوالي نصف إجمالي عائدات"دابس" البالغة 387 مليون دولار، وفقا لوثائق الشركة.
وحث أحمدزاي، المجتمع الدولي إما على تسوية متأخرات الشركة مع دول آسيا الوسطى مباشرة أو تغطية الفواتير غير المسددة للمستهلكين الأفغان، مشيرا إلى أن "هذه ليست قضية سياسية، سيكون هذا بمثابة دفعة مباشرة للفقراء في أفغانستان، وليس للحكومة".
وتعهد المجتمع الدولي بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات طارئة لأفغانستان في مؤتمر نظمته الأمم المتحدة الشهر الماضي. لكن دبلوماسيا غربيا قال إن المانحين لا يريدون أن يروا تلك الأموال، المخصصة لإنقاذ الأرواح في أفغانستان من خلال توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية - تذهب بدلاً من ذلك إلى مولدات الطاقة في آسيا الوسطى. وقال إن الأمر متروك لدول آسيا الوسطى لاستخدام الأموال المستحقة كوسيلة ضغط على نظام طالبان الجديد.
المصدر: الحرة
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